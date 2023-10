GIANTS: Verlinden 6, Emwionkpa, Talir 7 (1X3), Van Drom (1), De Block 2, Kediambiko 13 (2), Willems 13, Driessens 4, Van Cleemput 26 (2).

SPIROU: Polet 12 (4X3), Shema 6, Adzeh 15 (1), Kalala 1, Menth 8, Loncke 7 (1), Zecevic 3 (1), M. Cambioli 7, Hautekeet, Fedele 9 (2).

Le Spirou B a malheureusement pris un peu trop de temps pour entrer dans la partie. Les visiteurs ne se laissaient pas bousculer d’entrée de jeu mais sur la distance, ils dérapaient. Le premier quart se terminait sur un premier écart conséquence, surtout au vu du déroulement ultérieur de la soirée.

À partir de ce moment, le duel s’équilibrait durablement. Les Carolos ne lâchaient pas prise. Un tour de vis généralisé en défense les voyait se rapprocher petit à petit: 54-50 à la demi-heure. L’Antwerp pouvait compter sur Van Cleemput pour toujours alimenter la marque. Néanmoins, Polet et Adzeh poussaient sur l’accélérateur et Charleroi égalisait enfin à la 36e, sur un premier triple de Fedele: 61-61. Las, les joueurs de Sébastien Maio ne parvenaient pas à passer devant. Fedele (65-64, deuxième bombe) et Adzeh (68-66 sur lancers) n’empêchaient pas la bande à Willems de conserver le dernier mot.

Le verdict est frustrant dans la mesure où le groupe a réagi après sa dégelée de la semaine précédente. Le coup était parfaitement jouable. Mais il aurait fallu pour cela passer au commandement au moins une fois pour semer le doute dans les esprits anversois.