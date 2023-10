CEPL: Tagliafero, Moons, Cirelli 10-2, Kiraranganya, Musey 1-3 (1X3), Batombo 0-5, N. Lambot 5-13 (1), Steinier 13-3 (2), Degimbe 10-2 (2).

En plus de Cédric Lambot (épaule), Thomas Guasto faisait défaut (entorse jeudi) pour ce duel à ne pas perdre. Les joueurs de Geoffrey Dieu livraient un premier time prometteur, même s’ils jouaient souvent de malchance, plusieurs ballons roulaient sur l’anneau avant de ressortir. La latitude offerte aux opposants de Nicolas Lambot posait question mais le groupe carolo ne se braquait par sur l’arbitrage. Le suspense restait de mise à la reprise, jusqu’à ce que Lambot se prenne un coup direct au genou. Son absence durant de longues minutes permettait aux visiteurs de dominer au rebond et de prendre l’ascendant. Le même Lambot, trop esseulé au scoring, terminait en force et le CEP venait mourir à 6 points.

Liège B 71 – Charleroi B 63

18-18, 21-13, 18-17, 14-15

CEP LADIES: Dupire 4-2, Mongombe 4-4, Ch. Samsam 2-6 (2), C. Muylaert, Vandewattyne 0-5, D. Muylaert 4-4, Verna, Cambioli 17-11 (1X3).

Très vite, les fautes sont tombées sur les épaules de Sarah Vandewattyne: trois en moins de quatre minutes. "Cela a modifié le plan de bataille car l’importance de Sarah dans mon équipe est énorme. Nous avons dû prendre la zone. Dans l’ensemble, cela nous permet de contenir les Liégeoises, plus équilibrées à l’intérieur. Mais nous plions lors des 150 dernières secondes en prenant un 8-0, explique Jean-François Duez en soulignant que ce sera finalement l’écart final. Nous sommes revenus plusieurs fois à deux attaques mais nous avons été trop légers devant. La marque ne se répartit pas bien. Valentine Cambioli score la moitié des points."Dom.A.