Échauffourée et match arrêté à Farciennes

La rencontre entre Farciennois et Bauletois n’a pu aller à son terme à la suite de la décision de l’arbitre de mettre fin aux débats un peu avant la 60e. En cause: un coup asséné à un joueur de Baulet et une échauffourée entre joueurs et supporters. "D’après les on-dit, l’arbitre aurait dit qu’il se sentait agressé et qu’il avait reçu des menaces à la suite de la première carte rouge adressée à un joueur bauletois. C’est triste, car nous voulions reprendre le match. On avait le dessus. C’est d’autant plus dommage que tout se passait bien entre les joueurs jusque-là", déplore Jeremy Misson, le T1 farciennois.