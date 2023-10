LADIES: Cambioli 14 (4X3), Hering 16, Mense 11, Mukeba 14, Baeskens-Charlier 4, Verdonk 1, Dupire 2, Saucin 6, Vandewattyne, Bottriaux.

Énorme coup de théâtre chez les CEP Ladies. Ce dimanche matin, au lendemain de la défaite encaissée à Lummen, Fabien Muylaert, l’entraîneur carolo, a décidé de remettre son tablier. "Cela peut sembler prématuré aussi tôt dans la saison. Étonnant aussi dans la mesure où la préparation avait été excellente et que nous avions remporté une belle victoire lors de la première journée, contre Courtrai. La défaite à Boom, où cela n’avait pas été bon, a constitué un premier signe. L’élimination à Pont-de-Loup a provoqué la cassure. J’ai bien senti que l’alchimie avait disparu. Cette semaine, les discussions se sont multipliées, entre les filles, entre le staff et la direction, entre le comité et les joueuses. La mayonnaise a tourné. Le club a des objectifs qui ne sont pas rencontrés à l’heure actuelle. De mon point de vue, l’équipe passe avant les individualités. Une remise en question s’imposait de la part de tout le monde. Le match à Lummen a confirmé le problème. J’ai donc pris mes responsabilités, en espérant que toutes le feront aussi par la suite."

À Lummen, les Sambriennes ont constamment couru après le score en ne parvenant pas à contrer la vivacité et la précision adverse. Malgré tout, les Ladies se rapprochent à 58-53 à la 32e. Las, elles encaissent encore 28 points lors des 8 dernières minutes !