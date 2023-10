Arbitre: M. Gabriel

Cartes jaunes: Lazitch, Bauvois, Meurant.

SYMPHORINOIS: Bauvois, Mabille, Stevens, Privitera, Smars, Gailliez (53e Latragna), Erculisse, Mukendi (46e Goditiabois), Es-Schimi (88e Meurant), El-Araïchi, Kabeya (64e Sera).

MONCEAU: Lazitch, Van Landschoot, Lissens, Bouterbiat (71e Van Gestel), Navona, Fernémont (66e Prestifilippo), Pina, Laurent, Béfahy, Traore, Mucci

Les Moncellois prenaient les choses en main en ce début de partie, avec une chaude alerte pour Bauvois. La première occasion réellement dangereuse venait sur coup franc des pieds de Mucci qui plaçait à côté de la cible. Monceau dominait son adversaire privé de plusieurs pions majeurs.

Les Chiconniers vivaient une soirée difficile et essayèrent de sortir en contre. Mukendi tentait une frappe lointaine survolant la cage défendue par Lazitch. Il y avait peu de possibilités dans cette première période et le match devenait brouillon. Les Carolos abandonnant progressivement la domination du jeu au profit de leur adversaire qui prenait confiance. Il était temps que monsieur Gabriel siffle la mi-temps sur ce score vierge.

La seconde période reprenait sur un rythme rapide mais le match s’enlisait dans la médiocrité, sans aucune action digne de ce nom. Monceau montrait une meilleure circulation de balle mais se heurtait à la barrière bleue symphorinoise. Les locaux héritaient d’un penalty à vingt minutes du terme de la partie. El-Araïchi se chargeait de le botter mais Lazitch arrêtait le tir d’une belle parade. C’était le seul fait marquant de cette seconde période. Les deux équipes se neutralisant au milieu du jeu et personne ne parvenait à prendre l’ascendant. C’est sur ce score nul et vierge logique que le match se terminait.

Michel Dufour, le coach moncellois, analysait le match avec lucidité: "Je m’attendais à un match compliqué et j’avais prévenu de ne pas snober cette équipe qui affichait beaucoup de générosité. Une équipe forte dans les transitions, avec beaucoup de jeunesse. Ils se projetaient vite vers l’avant. Maintenant, au niveau du foot on était pas mal avec une meilleure circulation mais en contre cela allait vraiment vite. On a pris des risques par moments, en espérant mettre ce but qui nous aurait un peu libérés. Au final on s’en sort bien car pour le même prix avec le penalty c’est 1-0. Nous avons fait les mauvais choix ce soir avec trop de déchets."