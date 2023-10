Un changement de coach pour s’en sortir

Malgré l’urgence de la situation au classement, l’homme de 43 ans ne panique pas et se montre même confiant pour la suite des événements. Si le groupe présente quelques défauts à corriger, les jeunes éléments de l’effectif ont de la qualité. "Il y a de la qualité dans ce groupe, vraiment. Il y règne une super-ambiance et les gamins sont vraiment à l’écoute et ils sont positifs. Ce qu’il faut corriger ? Le placement parce que j’ai changé la tactique et donc cela demande un certain placement. Et il faut aussi travailler beaucoup le physique parce que dimanche nous avons craqué dans le dernier quart d’heure. Honnêtement, je pense que dans les prochaines semaines, ce déclic tant attendu va venir et dès qu’il sera là, on pourra aller de l’avant. Il est nécessaire de gagner ce premier match. Face à Beaumont, je pense qu’il y a moyen d’aller chercher nos premiers points de la saison."