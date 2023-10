Après une bonne rencontre face à Onhaye, la semaine s’annonçait sereine à Monceau mais ce jeudi quatre joueurs ont dû arrêter l’entraînement. Mucci, Pina et Samouti dès l’échauffement et Magotteaux un peu plus tard. Ils sont incertains. L’entraîneur, Michel Dufour, devra donc préparer plusieurs plans. "J’ai trois compositions possibles, avoue le coach. Je convoquerai 18 joueurs et les quatre blessés se testeront avant le match. Après je trancherai. Ce n’est pas confortable mais je ne vais pas me plaindre. D’autres joueurs pourraient faire leur retour dans l’équipe, d’autres profils. Ce sera une chance pour eux à saisir." Kalala et Caudron pourraient être de ceux-là.

L’entraîneur demandera, quoi qu’il arrive, d’aborder ce match à Symphorinois, une formation solide et qui a rapidement intégré les nombreux transferts de l’été, avec le même état d’esprit que face à Onhaye dimanche. "Si on veut être ambitieux, cela passe par la constance. Nous devrons aussi bien gérer les espaces dans ce grand stade du Tondreau."