Momignies B en terrain connu à Erpion

Chez les Léopards, les Momigniens évolueront sur une surface qu’ils connaissent bien. "Oui nous jouerons sur synthétique, donc nous n’aurons aucune excuse. On sait ce que valent les Erpionnais: de la jeunesse, de la vivacité et de l’énergie. Il y a des similitudes entre nos projets respectifs. Mais je préfère ne pas trop me focaliser sur l’adversaire et me concentrer sur mon équipe. À cette période-ci, les joueurs apprennent encore à se connaître mais je suis persuadé qu’on a les capacités pour viser le haut de tableau."

Parmi les autres rencontres de cette neuvième journée, notons les déplacements de Rance (leader) et de Forges du côté de Nalinnes et Solre-sur-Sambre. Chimay/Virelles lui recevra Grand-Reng B.