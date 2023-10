Cartes jaunes: Sampaio, Campoy, A. Ouaddouh.

Buts: Ceylan (0-1, 13e ; 3-4, 36e), Campoy (1-1,17e ; 2-1, 22e), Aiyoub (2-2, 24e), I. Ouaddouh (2-3, 26e), Sampaio (3-3, 28e ; 4-4, 39e).

C’est sans deux titulaires, à savoir Valentin Dujacquier et Hamit Karakilic tous les deux suspendus, que les Carolos de My-Cars Charleroi s’alignent pour affronter le champion de D2 et promu au sein de l’élite. Après 13 secondes de jeu, Campoy alerte déjà le gardien adverse, qui repousse la tentative du capitaine du soir. Les protégés du président Simonofski reviennent à la charge deux minutes via une superbe combinaison Tato-Alvarito. Le dernier cité loupe le plus difficile au deuxième poteau.

La riposte adverse vient d’Anik Aiyoub, mais l’Ex-Carolo envoie sa frappe au-dessus de la cage de Redivo. Les deux défenses assurent le job et laissent très peu d’espace. À la 13 minute, ce sont les Visétois qui trouvent la faille via Ceylan, bien présent au deuxième poteau. Sur un bon pressing carolo, Campoy parvient à récupérer le ballon et à égaliser pour renvoyer les deux équipes aux vestiaires dos à dos.

Un point arraché en fin de match

En deuxième période, ce diable de Campoy redonne une avance aux Carolos. Pas de quoi faire douter les joueurs adverses, qui égalisent via Aiyoub. Deux minutes plus tard, l’équipe visiteuse prend les devants via un geste technique d’Ismail Ouaddouh. En réaction, My-Cars Charleroi lance le gardien volant. Sur une frappe déviée par Sampaio, la tactique paie (3-3).

Les Carolos donnent tout pour inscrire un nouveau goal, mais Tato bute sur le gardien tandis que Sampaio trouve, lui, le poteau. En face, le réalisme ne fait pas défaut et Ceylan inscrit son doublé de la soirée. L’équipe locale relance alors le gardien volant et Sampaio égalise à 39 secondes de la fin. Après deux défaites de rang, FMC Charleroi met fin à la mauvaise série.