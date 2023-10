Erpion vise un 6 sur 6

Le début de saison d’Erpion est réussi. Fabrice Focant et Marc Marchand ont réussi à constituer un groupe de qualité au sein d’une division âprement disputée. Si bien que les gars des Lacs occupent le haut du classement. Après avoir pris le meilleur sur Snef, ils ont préservé un bon point contre l’armada de Montignies. "Je suis content de notre début de saison, lance l’entraîneur. Le groupe est réceptif. Il y a une belle émulation. J’ai moi-même retrouvé du plaisir après une saison compliquée. Je suis content de prendre mon sac et de venir au football." Erpion peut s’appuyer sur un savant mélange de jeunesse et d’expérience. "On a de tout dans ce groupe. Il y a des gars qui ont joué plus haut qui peuvent guider les plus jeunes qui ont une certaine fougue. L’entente est bonne et elle dépasse même le cadre du football. J’adore ce type d’aventure. On forme vraiment un groupe. J’adore cela et ce sera précieux sur l’ensemble de la saison. Cette série n’est pas facile."