Nous réalisons en effet un meilleur début saison que lors du dernier exercice, avec treize points pris sur 21. Cela est dû certainement à l’apprentissage de la Nationale 1. Nous savions que la première saison serait difficile car c’était celle de la découverte. Néanmoins, nous ne sommes qu’à sept matchs disputés cette saison. L’important étant ce qu’il reste à faire et se servir des bonnes choses qui ont été faites. Comme contre Namur par exemple, avec cette victoire 5-0 samedi dernier. Des moins bonnes aussi pour apprendre des erreurs comme à Lokeren. L’objectif est de prendre match après match, sans se projeter plus loin et sans afficher d’ambition particulière autre que celle de progresser.

Ce derby recèle un caractère spécial ?

C’est toujours agréable de jouer un derby, même si nous allons jouer tous les deux à domicile car nous utilisons le même stade. Nous allons juste changer de vestiaire (sourit-il). C’est un peu le même contexte que lorsque le Club de Bruges et le Cercle se rencontrent, cela revêt toujours un caractère spécial. Mais nous allons l’aborder avec la volonté de prendre les trois points. Si je vous disais l’inverse, ce serait anormal pour les compétiteurs que nous nous devons d’être à chaque rencontre.

Allez-vous introduire des éléments du noyau A, vu la trêve internationale de ce week-end ?

On y réfléchit, c’est une possibilité.