Un succès et un titre à domicile pour Mathéo Devallée

Mais il a su résister à la panique et rester calme. Pour remonter un par un ses adversaires. Avant de rejoindre Louis Losfeld, en tête, et de prendre les commandes de l’épreuve. "Je n’ai pas eu facile, mais cela n’a pas été non plus super compliqué, de gagner sur un parcours que je connaissais forcément bien", ajoute-t-il.

S’il ne s’agissait pas de son objectif de la saison, que vise-t-il cette année ? "Une sélection en équipe nationale, répond-il. Je sais que cela va être compliqué, mais je vais essayer. Je me rends d’ailleurs en Suisse ce week-end, où l’on annonce de la pluie et donc de la boue. Ce qui me convient bien, pour tenter de prendre des points UCI."

Et avoir une meilleure place sur les lignes de départ des grandes épreuves, auxquelles il participera dans la foulée, comme à Overijse le week-end suivant.