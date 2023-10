Les Carolos à la relance !

"On dispose d’un bon groupe qui sait jouer au futsal, explique Valentin Dujacquier, pilier du FMC. Par contre, défensivement, on doit être plus agressifs. Il faut savoir mettre le pied, sinon on va encore laisser filer des points. D’un point de vue personnel, je me sens bien. J’ai une équipe qui joue pour moi et j’ai retrouvé la forme. Après ma mauvaise saison de l’année dernière, j’avais à cœur de faire mieux et de retrouver mon niveau."

Composer sans Dujacquier

Du côté du FMC, il y a toujours un petit but d’écart qui fait la différence. Deux fois à l’avantage des Carolos, deux fois à l’avantage de leurs adversaires. Cela veut dire que la victoire se joue souvent sur des points de détails. "Malheureusement, je serai suspendu. L’équipe devra composer sans moi. J’espère qu’elle trouvera les ressources pour l’emporter car Visé, avec Anik Aiyoub notamment, c’est du costaud. C’est un des meilleurs éléments offensifs de Belgique. Il a tout. Il est technique et il peut frapper des deux pieds."

Du côté du FTC, on aime faire parler la poudre avec la meilleure attaque de la série. Par contre, défensivement, les Carolos peuvent mieux faire. "C’est une de nos forces, lance Marvin Ghislandi. On a su se renforcer avec des éléments de qualité qui connaissent le futsal et la maison. Cela se ressent sur le terrain. Contre Anderlecht, on a laissé filer la victoire sur des détails face à une équipe hyperentraînée. Mais nous avons également des qualités à faire valoir. On a encore du travail. Mais je suis confiant pour la suite des événements."