Ce week-end, Tchalou se déplacera à Gand. Après avoir reçu Astérix Beveren, les Thulisiennes vont à nouveau affronter un gros morceau. Ugo Blairon est conscient de la difficulté du calendrier mais hors de question de se perdre dans la complainte: "Certes, nous affrontons les cinq ténors du championnat pour commencer. Alors non, ce n’est pas normal et non ce n’est pas optimal. Toutefois, c’est comme ça et nous devons faire avec. Ce n’est pas drôle, ce n’est pas chouette mais c’est comme ça. Inutile de nous plaindre."

Pour le T1, l’heure est au travail: "Tout évolue bien, nous courrons après le temps. On veut avancer sur des bases solides. Gand est une très bonne équipe. Nous y allons sans pression particulière. On va devoir prendre notre premier set, notre premier point et enfin notre premier match et la machine sera lancée. On doit inculquer à nos joueuses y compris à nos nouvelles étrangères la culture du travail. C’est très important pour nous. Pour obtenir des résultats, il n’y a pas 36 solutions, il y en a deux. D’une part, on casse la banque et on prie pour ne pas que ça se casse la figure et d’autre part, on construit quelque chose qui a du sens, sur des bases stables avec une culture du travail très dure et très poussée. On pense à court et moyen terme car nous avons toujours nos jeunes en qui nous croyons et qui restent et resteront dans notre club."

Du haut niveau

Ugo Blairon continue à défendre les valeurs de son club et l’importance du professionnalisme: "Nous nous sommes entourés de gens très compétents. Je pense notamment à mon T2 et à notre préparateur physique. On ne veut pas brûler les étapes et pour ce faire on ne peut pas bypasser le temps. Notre équipe en entier évolue et se professionnalise encore. Nous allons encore plus loin. Pour donner un exemple concret, la saison passée, nous utilisions une vingtaine de dias alors que cette année nous sommes passés à 120. Nous instaurons une culture de la gagne qui est très importante. Avec les arrivées tardives, nous devons instaurer cela plus tard. Il faut passer par les basiques."

À noter, le forfait de Genk met la formation de Charleroi Volley au repos ce week-end. En effet, le club flamand a déclaré forfait pour toute la saison, faute de moyens financiers notamment.