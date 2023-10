"Steph Verlinden sera probablement encore indisponible mais Loïc Duding revient bien dans le parcours", explique Steph Huegaerts. Pour le reste, le CFB sera au complet. Lucas Bearzotti est revenu de son déplacement professionnel à l’étranger. "Nous avons une revanche à prendre sur les Luxos (0 sur 2 la saison passée). Ils visent les play-off mais viennent, bizarrement, de s’incliner au complet à Jupille. Nous devons confirmer. Cela passe par un meilleur démarrage qu’à Loyers."

CEP Ladies – Jupille (s. 18 h)

Absent: Cédric Lambot (indisponible).

"J’ai hâte d’être samedi", reconnaît Carmela Fiorini, trésorière des Ladies mais comitarde number 1 des hommes (c’est elle qui transporte plus de la moitié du groupe dans son van). "La motivation est palpable. Les gars se sont entraînés avec énormément d’intensité, ajoute de son côté Geoffrey Dieu qui a récupéré Rudy Musey mardi. Itangishaka se testait hier soir. J’ai de toute façon besoin de tout le monde. Je ne tournerai pas à cinq."

DIVISION 2 RÉGIONALE

Natoye – Olympic (s. 21 h)

NATOYE: au complet.

Avec deux victoires en cinq matchs, Natoye ne répond pas pleinement aux attentes.

OLYMPIC: Absents: S. Cambioli, A. Lefebvre.

"Je n’arrive toujours pas à trouver les raisons de ces moments creux qu’on rencontre à l’extérieur, admet le coach, Bastien Gilain. Suite à ce bilan, on se met inutilement sous pression puisqu’on se doit de l’emporter ce samedi afin de rester dans le bon wagon. En tout cas, on corrige à l’entraînement les lacunes observées lors de l’analyse vidéo du match à Linthout. La constance sera de rigueur. "

"Outre Simon (entorse), et Amaury, invité à un mariage, Blaise est incertain (adducteurs). Si Thomas devait être absent en plus d’Amo, cela nous priverait de deux tauliers. Mais nous n’aurons rien à perdre chez un adversaire ambitieux, intraitable chez lui et solide en périphérie, analyse Damien Vlegels, satisfait par la mentalité affichée par ses promus dans le derby contre Fleurus. Cela s’est joué sur des détails. La pièce est tombée en notre faveur."

Fleurus B – Spa: (d. 13 h)

"Coulteaux, touché au mollet, passe une échographie ce vendredi. Il sera probablement indisponible pour le match de dimanche." Jean-Antoine Zarrella regrette la fin de match à l’Olympic. "Nous avons bien joué par séquences, quand nous sommes allés loin dans les systèmes. Dommage, cette dernière action mal gérée par Livio Bastianini. Cela devait être pour Andréa Michielin ou pour son frangin Alessio. Spa ? Un solide adversaire mais c’est chez nous. Le coup est jouable."

D1 RÉGIONALE DAMES

Liège B – CEP Ladies B (d. 16 h)

"Le championnat commence seulement à se décanter. Comme nous, Liège ne tourne qu’avec des jeunes, dont une bonne partie intègre le noyau de D1 et qui bénéficient de nombreux entrainements. Dans la foulée de notre bonne réaction face à Ottignies, nous pouvons réaliser un bon résultat en sortant un match plein, intense en défense, présent devant, analyse Jean-François Duez en rappelant que son groupe a été coupé dans son élan (pas de match le week-end passé). Il faut relancer la mécanique."

D2 RÉGIONALE DAMES

Ciney – Pont-de-Loup (s. 21 h)

CINEY: incertaine: Beguin.

Avant de recevoir les Lupipontaines ce week-end, les Cinaciennes ont loupé le coche à Libramont ce mercredi, au bout d’un match à nouveau accroché: "Nous sommes retombés dans nos travers après la mi-temps, alors que nous avons compté une dizaine de points d’avance, regrette le coach condrusien, Nicolas Maigret. On sait que tous les matchs seront durs, mais la saison est encore longue et les joueuses, bien conscientes de nos difficultés offensives, sont toujours déterminées à se battre. Ce sera compliqué contre Pont-de-Loup mais nous jouerons évidemment le coup à fond."

"J’ai ressenti au sein du groupe le contrecoup des efforts consentis jusqu’à présent. J’ai adapté l’entraînement en fonction de cet état de fatigue. Néanmoins, je disposerai de tout le monde samedi, explique le coach Laurent Consoli, l’entraîneur lupipontain. Je me méfie de Ciney. Ne s’incliner que d’un point face à Fleurus, cela veut tout dire. Cette équipe est dangereuse. À nous de développer notre jeu, ce qui nous permettrait de nous rapprocher de la trêve de la fin octobre en restant invaincus."

Libramont – Fleurus (s. 18 h)

"Un déplacement au loin n’est jamais évident. L’horaire, précoce, peut aussi poser problème pour se libérer à temps. Nous restons sur une dernière sortie mitigée. Il faut surtout retenir les trois points mais il ne faut pas oublier que Namur n’est jamais facile à jouer. Nous n’étions pas en réussite au tir. J’espère que nous nous montrerons plus précises chez un adversaire qui s’appuie avant tout sur une bonne défense", analyse Perrine Foerster, en soulignant le désir de rachat des Luxos.

Prayon – Courcelles (remis)

Ce match a été remis à la demande de l’équipe locale.