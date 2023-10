Défaite pour les Dauphines en Serbie

(25-16,25-20, 25-22)

C'est après un long déplacement que les Carolos ont pu se confronter aux "géantes" serbes. Logées à 1h30 de la salle, les Dauphines n'étaient pas dans des conditions optimales pour préparer sereinement la rencontre. Qu'à cela ne tienne, les filles de Dimitri Piraux auraient peut-être pu arracher un set ou deux selon ce dernier: "Dans la premier set, On tient jusque 12-13. Ensuite, j'ai fait quelques changements qui n'ont pas apporté grand-chose. Chacune y est allée de sa petite faute. La première manche était brouillonne." Si le T1 avait déclaré la veille que la salle était froide et immense, ce fut clairement un désavantage même au niveau des balles libres: "Notre adversaire connaît ses installations. Lorsque des balles nous revenaient, elles venaient de très haut. Nous n'avons pas l'habitude de cela à la salle Ballens. De plus, nous sommes en deçà au niveau physique. Obrenovac est une formation de jeunes joueuses très grandes et puissantes. Les Serbes nous ont littéralement étouffés dans cette deuxième manche.." Les Dauphines se sont un peu reprises faisant la course en tête durant une grosse partie du 3e set: "A un moment, nous sommes quatre points devant. Le coach adverse décide alors de faire un double changement...gagnant! On a alors perdu le fil du set et on perd de trois points..."

Deux fois à l'extérieur

Dimitri Piraux a ajouté les détails qui n'ont pas fonctionné lors de cette rencontre: "Le secteur de bloc-défense n'a pas fonctionné du tout. Soit nous étions mal placés, soit les Serbes étaient carrément au-dessus de notre bloc. On savait que physiquement nous ne ferions pas la différence. Pour le match retour au Dôme, nous allons devoir nous concentrer sur la tactique afin de trouver une solution pour passer ce 32eme de finale. Jouer au Dôme n'est pas un avantage pour nous car nous ne sommes pas habitués à jouer dans cette salle. Cependant, nous serons moins loin et la fatigue sera moindre. A noter tout de même que nous n'avons pas été ridicules. Le score peut paraître sec par rapport au déroulement du match..." Les Dauphines devront donc s'imposer sur le score de 3-0 ou de 3-1 afin d'espérer décrocher le Golden Set mercredi prochain.