Un niveau jamais vu à la Hainaut Cup (photos - vidéo)

La Hainaut Cup est sans conteste l’événement sportif qui attire le plus de délégations étrangères dans l’entité d’Aiseau-Presles. Samedi, premier jour de compétition, pas moins de sept pays étaient représentés. Les judokas venaient d’Allemagne, d’Espagne, d’Italie, du Luxembourg, de France, de Suisse et de Grande-Bretagne, pour un total de 105 clubs et 411 participants. Tout ça rien que pour deux catégories: U15 et U18 ! Et dimanche c’était aussi le carton plein pour les catégories U9, U11 et U13 ainsi que pour le concours de katas qui a rassemblé pas moins de 38 couples issus de cinq pays différents. "C’est toujours une fierté d’accueillir de nouveaux pays, comme l’Espagne et le Luxembourg cette année, évoque l’organisateur et président du RJC Aiseau-Presles Oriano Cappellin. La Hainaut Cup jouit d’une renommée internationale. La meilleure des pubs ce sont les coaches étrangers qui viennent ici qui nous la font ! Nous mettons un point d’honneur à bien recevoir toutes les délégations. À ce propos il nous faut encore une fois remercier tous nos bénévoles qui se sont dépensés sans compter. Ce sont eux qui font de la Hainaut Cup ce qu’elle est aujourd’hui."