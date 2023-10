Après près de 10 heures de voyage, les filles de Dimitri Piraux et le staff sont arrivés à l’hôtel à Belgrade, la capitale serbe. Le lieu de résidence de la délégation belge se trouve à… 1 h 10 de la salle ! Il s’agit là d’un inconvénient considérable comme l’a estimé le coach des Carolos: "Le club a accepté cet hôtel mais la salle dans laquelle nous devons jouer se trouve à l’extérieur de la ville. Nous avons atterri à 12 h 15 en Serbie et nous sommes arrivés à l’hôtel à 14 h. Le temps de s’installer et de manger, il était l’heure de rendre à la salle pour notre entraînement. J’ai découvert une salle particulièrement froide et grande. Cela sera compliqué d’y jouer. J’ai annulé l’entraînement de mercredi matin. Mes joueuses auraient été bien trop fatiguées de faire encore 2 h 20 de trajet avant le trajet du match vers 16 h. Nous allons faire de l’analyse vidéo. Nous mangerons et j’enverrai les filles à la sieste avant de partir (rires)." Dimitri Piraux ne veut pas "cramer" ses joueuses et pour cause, le championnat sera long. Coupe d’Europe, Coupe de Belgique et championnat sont trois objectifs pour les Dauphines. Il faut donc protéger les filles. Aucune blessure n’est actuellement à déplorer du côté moncellois pour le moment et cela doit continuer.

L’objectif principal pour le T1 est de passer ce tour pour que le président, Jean-Pierre Murari, puisse être présent lors des prochaines rencontres européennes: "Notre président se fait opérer du cœur et il sera donc absent lors de ce match aller mais aussi lors du match retour la semaine prochaine au Dôme à Charleroi."

Profiter du forfait de Genk

Les Dauphines seront cependant un peu dans l’inconnue face à cet adversaire serbe: "Nous avons des vidéos de deux rencontres de l’équipe d’Obrenovac. J’ai pu constater que c’était une équipe très physique et assez grande. La libero est stable en réception. Nous allons devoir jouer intelligemment et avec nos atouts ! Les centrales serbes ont aussi de bonne qualité. Nous allons devoir les faire bouger en défense."

Heureusement pour les Dauphines, elles pourront se reposer ce week-end car elles sont "bye". En effet, les Carolos devaient jouer contre Genk mais cette équipe a déclaré forfait depuis le début de saison. Les Moncelloises auront donc un peu de temps pour se remettre de leur long voyage avant de se préparer pour le match retour du mercredi 18 octobre au Dôme !