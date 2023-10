Les résultats: Valentin Piéraert (A10) - Christian Blondeau (B0) 3-2 (1-0), Thibaut Darcis (A5) - Oleg Danchenko (B0) 3-0 (2-0), David Coméliau (A8) - Clément Chobeau (As4) 3-0 (3-0), Piéraert - Danchenko 3-1 (4-0), Coméliau - Blondeau 3-1 (5-0), Gaëtan Swartenbrouckx (A15) - Chobeau 0-3 (5-1).

Ce premier derby de la saison en Superdivision n’a pas offert le suspense attendu. Les Villettois se sont présentés à la salle Georges Mathy sans leurs deux jeunes prmetteurs, Xavier Wats et Charles Janssens, retenus par le critérium national. À charge aux vétérans, Christian Blondeau et Oleg Danchenko d’épauler Clément Chobeau. Rapidement, les Castellinois ont émergé. "Les Villettois n’étaient pas dans les meilleures conditions avec l’arrivée tardive d’Oleg Danchenko, pointe Michel Mathy, le président de la Palette Patria. Valentin Piéraert a eu un peu de mal à rentrer dans son match mais il s’est imposé. Avec la belle victoire de David Coméliau face à Clément Chobeau, le match était plié."

Un bilan positif

Si sportivement, cette rencontre n’a pas livré beaucoup d’enseignements, la Castellinoise peut tirer un bilan positif de ce début de saison. Sur ses trois premières rencontres, elle s’est imposée à deux reprises face à Hasselt et la Villette et ne s’est inclinée que face à Sokah, un candidat au titre. "Dans l’ensemble, nous faisons un bon début de saison. Notre nouveau joueur, David Coméliau est déjà intégré à l’équipe. Il prend ses marques et l’équipe va monter en puissance avec lui. Ce n’est encore que le début de saison. Il reste encore de nombreux matches à jouer." Gaëtan Swartenbrouckx, lui, revient progressivement à la compétition après plus d’un an de blessure. C’est lui qui a offert l’unique rencontre remportée par la Villette. "Il lui manque encore de la rapidité et de la régularité mais c’est normal après une si longue séquence sans compétition. Mais c’est positif de le voir revenir déjà à un bon niveau."

La Castellinoise va enchaîner ce dimanche avec une petite visite à Virton. "On ne sait pas trop à quoi s’attendre puisque les Gaumais ont recruté deux joueurs que nous ne connaissons pas. On verra quelle équipe, ils vont aligner. On sait juste qu’Alessi Massart est un très bon joueur."