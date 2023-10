Dieu: "Un nouveau championnat commence"

À ce stade de la saison, une réaction était nécessaire pour éviter le pire. Un regard extérieur s’imposait. Ces dix dernières années, Dieu a réussi sa reconversion dans le coaching, même si les anciens de Bonsecours conservent à l’esprit le joueur du cru, tatouage à la clé, qui avait planté un tir en or pour ramener une dernière fois le CEP en N3, à la fin de l’époque André Robert dans les années 90. À la tête du CEP ou en R1 à Waterloo, sans oublier la formation et une réputation allant jusqu’à la région bruxelloise, le garçon n’a jamais eu de plan de carrière. Pour preuve, il avait accepté de reprendre la P2 de Mazy, ramenée en P1. "Nous loupons les play-off d’un match, explique celui qui préfère ne pas s’appesantir sur la fin de son expérience gembloutoise. Je croyais rester. C’est la raison pour laquelle j’avais repoussé les offres reçues." Geoffrey était donc en stand-by quand il a été contacté par les Carolos. "Jérémy Steinier m’a dressé le topo. Puis j’ai rencontré Carmela Fiorini et le comité. Jeudi, j’ai pu expliquer aux joueurs ma façon de travailler. J’ai mis les choses au point dans la mesure où l’équipe en est à 0 sur 5, une réaction s’impose. Un nouveau championnat commence. Pour avoir du plaisir sur le terrain, il faut travailler. Le groupe en est capable. Aux joueurs de le démontrer."