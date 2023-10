Changement de coach à Gilly B

Toujours bloqué à la dernière place du classement, sans la moindre unité en huit rencontres, Gilly vient d’enregistrer un changement d’entraîneur. Exit David Sanchez-Zamora, qui reste toujours le directeur sportif des Gayolles, place désormais à Bartolo Salamone. Formateur à Montignies avec deux équipes du jeu à 11, le nouveau coach a accepté le projet gillicien pour sa première expérience comme T1 d’une équipe première. " Cela fait un an que je suis à Montignies. Et Gilly m’a contacté et on a rapidement trouvé un accord ", confie Bartolo Salamone. L’homme de 43 ans espère rapidement créer le déclic nécessaire pour enfin lancer la saison de ses joueurs.