Arbitre: M. Dionisio.

Cartes jaune s: Courtin Silva, Hincelin.

Buts: Metela (0-1, 23e), Seoudi (0-2, 34e), Bodson (1-2, 37e), Khannoussi (1-3, 69e).

RANSART: Allard, Degeyter, Castellana, Courtin Silva (74e Algun), Rosa, Binon, Midulla (65e Quina), Querriau (55e Hemal), Mesrouri, Miceli, Bodson.

JEMAPPES: Laporte (53e Petit), Ouedraogo, Khannoussi (87e Arhab), Hincelin, Derome, Metela (26e Cammisuli), Hubaut (63e Bottes), Collier, Zouramane, Omonga, Seoudi.

Après avoir perdu ses premiers points de la saison il y a deux dimanches à la maison, Ransart enregistre cette fois-ci sa première défaite. L’entame de match n’a pas facilité la tâche des Cougars. Dans une défense amorphe, Metela et Seoudi ont permis aux visiteurs de prendre les devants. "Dans notre début de match, nous avons manqué d’impact dans les duels et aussi de justesse technique, car nous avons eu du mal à ressortir proprement le ballon", analysait Abdel Mesrouri, le milieu ransartois. Fort heureusement, juste avant la mi-temps, le buteur local Bodson sortait de sa boîte pour relancer le suspense.

Un gardien sur une jambe

Au retour des vestiaires, les Cougars remontent avec l’envie d’égaliser. Avec un gardien adverse blessé et tenant à peine sur une jambe, la tâche semble aisée. Encore plus quand à la 52e, le capitaine Miceli s’élance pour son penalty. La tentative est miraculeusement repoussée par Laporte, qui quitte ensuite le terrain en souffrance. La suite est cruelle, mais pas imméritée pour l’équipe locale: Khannoussi inscrit le dernier but de l’après-midi et scelle le score final.