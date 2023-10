Un coach mécontent !

Le coach des Dogues trouvait anormal la réaction tardive de ses joueurs: "C’est un match en deux temps. Un temps où l’on se complique la tâche sur une erreur individuelle avec le premier but encaissé. Ensuite, nous perdons les pédales suite à ce but. On essaye de revenir avec de bonnes intentions, mais on encaisse encore en attaque rapide. Sur une opportunité où l’on peut faire mal, on se fait tuer sur le contre. Tout cela rend le match compliqué malgré nos nombreuses situations. Nous pouvions revenir voir gagner ce match. Ce n’est pas normal de devoir attendre les changements pour que cela fasse du bien, on ne peut pas toujours courir ainsi après le score."