L’Arena de Tchalou était bien garnie pour le premier match de championnat de la saison. Une nouveauté n’aura échappé à personne: la présence de la VAR. Les clubs francophones en bénéficieront durant la saison. Malgré cela, l’homme en noir aura tout de même une influence sur le match. En effet, si durant le premier set les locales ont joué stressées, elles se sont libérées durant la deuxième manche. Zuzana Sepelova à la manœuvre a été l’auteur d’un match très complet. Sydney Grills, diminuée à cause d’une entorse à la cheville n’a pas pu laisser parler son talent. Toutefois, c’est 19-16 lors du temps mort pris par Kris Vansnick. Beveren reviendra à 20-20. Dholi Thokbuom et Juliette Thévenin font ensuite passer le marquoir de 21-23 à 23 partout. Le suspens est à son comble. Durant cette manche, l’arbitre commet des fautes irréparables qui coûteront cher à Tchalou. Les visiteuses s’imposent sur le score de 27-29 et les circonstances du gain de ce set assomment littéralement les Pink Ladies. Le troisième set sera à l’avantage d’Astérix.

Selon Ugo Blairon, la perte du deuxième set fut un tournant de la rencontre: "Je ne suis pas content sur l’arbitrage mais nous avons aussi notre responsabilité. Nous devons nous regarder dans le miroir. Il est vrai que nous avons pris un coup sur la tête après la perte de ce set. Pour beaucoup de filles, c’était leur première fois dans l’Arena. C’est une salle toute particulière et tout le monde va devoir prendre ses marques. Nous avons montré de belles choses mais beaucoup de petites fautes ont été à déplorer…"

Roulers 1 - Charleroi 3

Les joueuses de Dimitri Piraux effectuaient un déplacement délicat à Roulers. Adversaire direct dans la course au Top 3, le résultat est plus que positif. Toutefois, le coach veut que les pieds restent sur terre: "Il est vrai que cette victoire est positive mais j’ai vu pas mal de choses à améliorer. À noter, la prestation 5 étoiles de Béatrice Santos, notre pointue, élue joueuse du match."