Partage en tête du classement

Contre une solide équipe de La Louvière, Fontaine a dû se contenter d’un point. "C’est dommage, explique Grégory Richir, l’entraîneur. Mais, en face, c’est du costaud, surtout dans la possession du ballon et dans sa circulation." Pourtant, les Fontainois ont réalisé un match solide. "On a malheureusement encaissé trop rapidement un but. Heureusement, le groupe a su réagir, avec un penalty bien placé par Hauben. Ensuite, on a réussi à développer notre jeu. On a même pris les devants via Neukermans. Malheureusement, méritoirement, notre adversaire a su revenir dans le coup pour arracher un point."