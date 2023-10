Match arrêté entre Grand-Reng et Boussu

Samedi soir, c’est du côté de Momignies que certains supporters se sont distingués de mauvaise manière. Selon le coach de Marbaix Dylan Boncher, quelques-uns de ses joueurs auraient été victimes de racisme. "La rencontre a d’ailleurs été stoppée deux fois, dit-il. On a entendu des cris de singes et je me suis demandé si on ne devait pas quitter le terrain mais j’ai eu peur que ça envenime les choses. Je n’avais jamais vécu ça. J’en veux un peu à l’arbitre de ne pas avoir arrêté le match définitivement. Il a fait un rapport, nous verrons les suites." Du côté des Frontaliers, on nous confirme les faits et ils sont intervenus auprès des personnes concernées car elles ont nui à l’image du club. La direction a d’ailleurs prévu une réunion mardi afin de prendre les mesures nécessaires.

Dans les autres matches, La Buissière a enchaîné avec une nouvelle large victoire à Froidchapelle. Au général, Rance est toujours en tête (21 pts), suivi de Forges et Chimay/Virelles (18 pts).

Rance 3 – Solre-sur-Sambre B 2

Buts: Laeremans (0-1, 11e ; 2-2, 60e), Lamou (1-1, 27e), Poucet (2-1, 29e), Delrue (3-2, 90e)

Momignies B 3 – Marbaix B 0

Buts: Gailly (1-0, 14e), Hembert (2-0, 33e), Corman (3-0, 47e)

Grand-Reng B 1 – Boussu-lez-Walcourt 5 (arrêté)

Buts: Fewou (1-0, 6e), Rigotti (1-1, 18e), Roelants (1-2, 42e), Dadache (1-3, 62e), Giloteau (1-4, 63e), T. Massart (1-5, 80e)

Sivry 1 – Chimay/Virelles 5

Buts: Seny (1-0, 40e), Dupuis (1-1, 41e ; 1-3, 57e), Lahaye (1-2, 43e ; 1-4, 65e), Macq (1-5 sur pen, 76e)

Forges 4 – Baileux B 0

Buts: Chamberlin (1-0 sur pen, 41e ; 4-0, 50e), A. Dropsy (2-0, 43e), Francotte (3-0, 44e)

Froidchapelle B 0 – La Buissière B 7

Buts: Pasture (0-1, 24e), Decoster (0-2, 35e ; 0-4, 56e), Deltenre (0-3, 47e), Pugliese (0-5, 67e ; 0-7, 90e), Coenaerts (0-6, 79e)

Nalinnes B 2 – Beaumont B 0

Buts: Stevaux (1-0, 26e), Evrard (2-0 sur pen, 42e)