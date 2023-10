Cartes jaunes: Feria Matias, Colansante, Duyck.

Carte rouge: Herder (52e, 2cj).

Buts: Colasante (0-1, 5e ; 0-2, 8e), De Vitto (1-2, 21e), Ciot (1-3, 37e), Feria Matias (2-3, 50e), Baudry (3-3, 94e).

GERPINNES: Nardone, Faverly, Herder, Vandenbergh, Blaha, Schellens (84e Roland), Contino, Dewit, De Vitto, Arcangeli (75e Pasqual), Digiugno (16e Feria Matias).

PAYS BLANC: Cuzzucoli, Duyck, Ciot, Hinnens (73e Remson), Beugnies, Vanalderweireldt (78e Doison), Huyzentruyt, Hailliez (59e Derbal), Colasante, Boulenguer, Baudry.

Les miracles ont parfois lieu, comme ce dimanche à Gerpinnes. Quand les joueurs locaux prennent deux buts en moins de dix minutes, sur des errances défensives, on se dit que l’après-midi va être douloureux pour eux. Le but de De Vitto ne dissipait pas complètement cette impression d’autant plus que Ciot creusait l’écart à quelques minutes de la pause.

Là encore, Gerpinnes refusait de baisser les bras. Feria Matias ramenait ses couleurs à 2-3. Antoing décidait alors de gérer son avantage et se créait différentes occasions. Derbal ratait un penalty en fin de match. Et là, Gerpinnes a lancé ses dernières forces dans la bataille et a été récompensé par un but dans les arrêts de jeu. "Je ressens de la fierté et de la joie, affirme Jiuseppe Di Maggio, l’entraîneur gerpinnois. On se prend deux buts sur deux demi-occasions en début de match. On se prend une carte rouge en début de deuxième période mais mes gars n’ont rien lâché. Mentalement ce point va nous faire beaucoup de bien. Alors on doit se souvenir des trois buts que nous encaissons mais je veux surtout retenir, la mentalité affichée. Quelle équipe j’ai !"