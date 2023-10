La bonne opération pour Gosselies

Le choc de cette 8e journée de championnat, déterminant pour la place de leader du classement, a tourné en faveur des Casseroles. Anthony Laloux, auteur des trois buts gosseliens, a grandement contribué à ce succès. Tout profit pour ses couleurs, qui se retrouvent en bonne posture pour le gain de la tranche à deux matches de la fin du premier tiers de la saison. " On savait que c’était de nouveau un gros match et un derby à enjeu. On avait bien préparé ça de la semaine. Nous n’avons pas volé les trois points sur le terrain. C’est une satisfaction pour mes joueurs d’être leaders. Mais le championnat ne s’arrête pas ce week-end ", prévient Denis Dacet, le T1 des Casseroles.