L'affluence pour rejoindre le site et sur le parking est toujours un bon signe: la course du Bois du Cazier a cartonné: 1127 coureurs, pas loin du record basolu (1213 en 2019).

EN IMAGES: la course du Bois du Cazier

Pour aiguiller tout ce monde, Charleroi Running avait fait appel à des signaleurs particuliers. "Nous avons demandé de l'aide à des résidents Fedasil de la Cité de l'Enfance, indique Luc Bouvier. Comme tous nos bénévoles, nous allons les rétribuer mais c'est aussi et surtout un modèle positif d'intégration."

Dans une forme éblouissante, Thomas Monfils s'est imposé sur la longue distance pour la 4e fois (après 2017, 2019 et 2022). "Je suis parti directement en tête et personne n'a suivi. Le parcours fait qu'il est difficile de tenir le même rythme de bout en bout mais je suis satisfait du tempo que j'ai imprégné."

Victorieux à Mellet puis à l'Ekiden, le Melletois a des ailes dans le dos depuis la naissance de sa petite Lola. "Les nuits sont courtes mais je profite encore des bons entraînements de l'été. Je pense n'avoir jamais été aussi fort. Depuis que j'ai repris il y a un an après avoir souffert de nombreuses blessures, j'ai progressé aussi bien en endurance qu'en vitesse."

Thomas est l'un des rares runners carolos à pouvoir se vanter d'être descendu sous les 30 minutes sur 10 km. "C'était il y a quelques mois. J'ai signé un chrono de 29'46 que j'espère améliorer au début du printemps. En attendant je serai au championnat de Belgique et à quelques manches de la Cross Cup, mais aussi la Corrida de Gerpinnes, une course que j'aimerais bien inscrire à mon palmarès, même si je sais que le niveau est toujours dingue là-bas!"

Sur le 5 km, c'est un autre athlète du CRAC qui s'est imposé: Cyrill Belsack. "J'ai suivi Thomas au tout début, ce qui m'a donné l'impulsion. J'ai profité d'une petite côte pour décrocher totalement Esteban Erroyaux."

C'était sa première "vraie" course de reprise après blessure. "J'ai été sur le flanc durant un an et demi. Sur cette course je me suis fait plaisir mais il faut que je fasse gaffe à mon genou."

De Liège à Marcinelle en bus

Claudia Tellings, la gagnante féminine de la courte distance, était motivée. "Je suis venue de Liège à Marcinelle en bus en partant à à 6h30. J'étais déjà venue l'an dernier avec une amie mais cette fois j'avais l'objectif de jouer la gagne. Il n'y avait pas de course dans ma région et je m'étais rendu compte l'an dernier que ce lieu de mémoire est un chouette endroit pour courir."

Sur le 10 km, la victoire est pour Marie Nihoul, elle aussi membre du CRAC, soit un bilan de 3 sur 4 pour le club d'athlétisme carolo!

LES PODIUMS

10 km

HOMMES: 1. Thomas Monfils 31'08, 2. Damien Brenard 34'17, 3. Romain Berti 34'21.

FEMMES: 37. Marie Nihoul 41'00, 52. Sarah Schreurs 42'32, 55. Laura Scieur 42'42.

5 km

HOMMES: 1. Cyrill Belsack 15'03, 2. Esteban Erroyaux 15'18, 3. Nolann Noel 15'47.

FEMMES: 25. Claudia Tellings 19'30, 35. Déborah Deroover 20'25, 50. Pauline Février 21'37.