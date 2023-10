Arbitre: M. Vocale.

Cartes jaunes: Soualmi, Tardio.

Buts: Djame (1-0, 42e), Roman (2-0, 70e), Gilliard (3-0, 76e).

COURCELLES: Forlini, Dejaiffe (79e Lardinois), Djame, Santangelo, Mohimont (19e Ilardo), Laurent, Roman, Soualmi (46e Gilliard), Convertini, M. Tamoh, Fokou (64e Tardio).

MOLENBAIX: Pacco, Rei, Bouzid (86e Demortier), Debuysschère, Rawash, Plume (46e Bulteel), Dinguidi (67e De Coninck), Deneyer, Duchatelet (74e Coqu), Boucart, Morain.

Quelle belle performance signée par Courcellois plutôt mièvres ces dernières semaines mais qui ont pris une revanche éclatante, hier. Et avec de nombreux blessés auxquels venait s’ajouter Mohimont dès la 19e. Rawash, Boucart, Dinguidi et Morain mettaient le feu à la rue Hamal mais les Courcellois tenaient bon. Il y avait du but dans l’air mais il allait tomber de l’autre côté du terrain. Fokou, pourtant abandonné seul sur son île, était le premier à mettre Pacco à contribution. Le portier tournaisien devait, dans la foulée, s’employer sur le corner rentrant de Soualmi mais Djame avait suivi pour faire 1-0 en vue du repos.

Molenbaix poussait sur le champignon dès la reprise avec le nouveau venu Bulteel, les Coqs avaient prix confiance et lançaient plusieurs contres via Dejaiffe, Roman ou Gilliard. Les visiteurs touchaient le cadre à deux reprises mais la réussite ne boudait pas les Courcellois. D’abord par Roman, qui poussait Pacco à la faute et le ballon dans le but vide et, dans la foulée, Gilliard, dans un slalom géant qui laissait huit poteaux bleus sur place.