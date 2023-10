Baulet et Nalinnes sourient

Invaincu depuis cinq semaines, Froidchapelle a trébuché dans le derby face au voisin solrézien. "Je n’ai pas reconnu mon équipe face à une équipe moins forte que nous. Cela reste un derby et le classement n’a plus rien à voir une fois le match lancé. La différence a eu lieu sur l’envie. Nous aurions pu jouer encore trois heures, et nous ne serions pas revenus au score", confie Denis Peetermans, le coach vaincu. En bas de classement, dans un autre derby, Baulet a assommé Fleurus avec un score de tennis. En ce jour de cavalcade, la fête risque d’être belle. "Nous avons surclassé Fleurus. Notre unique mission est de se sauver en P3. Si on perdait aujourd’hui, nous étions mal. Nous prenons cinq points d’avance sur notre adversaire du jour. Ça va être la fête avec la cavalcade en ville", se réjouit Sébastien Vanhee, l’entraîneur bauletois.

Erpion 2 – Carolo Football 2

Buts: Rary (1-0, 11e), Taouchant (1-1, 37e), Leurquin (2-1, 41e), Lombart (2-2, 72e).

Baileux 0 – Farciennes 1

But: Voronin (0-1, 3e).

Solre-St-Géry 3 - Froidchapelle 1

Buts: Bruno (1-0, 2e), Duquesne (2-0, 51e), Dadache (3-0, 80e), Vanstichel (3-1, 91e).

Nalinnes 1 – Montignies 0

But: Meunier (1-0, 33e).

Mominoise 1 – Gerpinnes 2

Buts: Alfano (0-1, 57e), Courtin (0-2, 71e), Codden (1-2 sur pen., 87e).

Jamioulx 3 – Gilly 1

Buts: Lemsaddek (0-1, 36e), El-Bahri (1-1, 63e ; 2-1, 80e), Bertinchamps (3-1, 89e).

Beaumont 1 – Ransart 0

But: Ledrich (1-0, 54e).

Baulet 6 – Fleurus 1

Buts: Baurain (1-0, 30e ; 3-0, 45e), Van Kerckhove (2-0, 34e), Grégoire (4-0, 69e ; 5-0, 71e ; 6-0, 89e), Mons (6-1, 90e).