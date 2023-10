Anderlues B vire en tête

Carnières B enchaîne les résultats en dents de scie et a subi la loi d’Anderlues B. "Les Anderlusiens rentrent bien dans le match et ouvrent le score juste avant la pause alors que nous ne sommes pas attentifs, explique Dorian Barone. Nous faisons une meilleure seconde période mais le 2-0 nous coupe les jambes. Je trouve le score sévère même si la victoire est méritée pour Anderlues. C’est une belle équipe et je pense qu’ils sont les favoris dans ce championnat."

"Les propos de Dorian Barone sont très flatteurs mais ce sera match après match, sourit Pierre Santoro, le coach anderlusien. Je le rejoins par contre sur la sévérité du score même si nous avons en effet mérité la victoire. Le premier quart d’heure de la seconde période a été plus compliqué mais nous avons fait le travail défensivement."

Goutroux B 6 – Chapelle B 3

Buts: Chardon (1-0, 8e ; 2-0, 35e), Schoonheyt (2-1 s. pen., 45e), Quertinmont (3-1, 47e), Dekeyser (3-2, 48e), Coeckelbergh (4-2, 53e), Rigon (5-2, 77e), Berteotti (5-3, 86e), Roelandt (6-3, 88e)

Anderlues B 4 – Carnières B 0

Buts: Furgiuele (1-0, 40e), Anzilao (2-0, 75e), Cocciardi (3-0, 83e), Rossi (4-0, 90e)

JS Trazegnies 0 – Forchies B 6

Buts: Cerenzia (0-1, 3e ; 0-2, 42e ; 0-3, 44e), Ghislain (0-4, 47e), Darji (0-5, 64e), Sayumwe (0-6 s. pen., 68e)

Montigny 3 – Snef B 1

Buts: Chafiq (1-0, 15e), Fernandez (2-0, 32e), Paternoster (2-1, 47e), Ajuimi (3-1, 89e)

Couillet 2 – Trazegnies 1

Buts: Bekyurek (1-0 s. pen., 24e), Malouki (1-1, 75e), Yilmaz (2-1, 89e)

Roux B 2 – Gouy 1

Buts: Moussaoui (1-0, 41e), Nocente (2-0, 68e), Benkahla (2-1, 75e)

Gozée 2 – Fontaine B 1

Buts: Lermoyeux (0-1, 14e), Crampont (1-1 s. pen., 22e; 2-1, 39e)