Vincent André: "Le travail paie !"

Les Cougars, eux, semblent posséder la solution universelle pour que toutes les sorties se ressemblent. "Nous sommes bien, on ne va pas bouder son plaisir, résume le T1 de la rue de la Bassée. Jusqu’ici, tout s’enchaîne à la perfection avec, en plus, le petit brin de chance qui fait la différence. On ne va pas bouder notre plaisir, même si nous ne nous fixons pas d’objectifs précis. Quelle différence par rapport à l’an passé. La dynamique est nouvelle, il n’y a plus d’intouchables et le travail paie. Tant dans la formation que dans la progression."

S’il ne s’attendait, sans doute, pas à une telle avalanche de victoires, Vincent André n’en est pas, pour autant, surpris. "Dès nos retrouvailles, au mois de juin, j’ai compris que nous serions compétitifs avec une telle mentalité et les qualités qui étaient déjà présentes dans le groupe. Après huit journées, nous sommes bien mais on ne se met pas la pression. La tranche ? On peut toujours y penser même si le leader est favori. Mais il va jouer Péruwelz et le PàC: ce sera du costaud…"

Gosselies ouvre le bal

Les Ransartois n’auront guère la tâche plus facile. "Jemappes, c’est un promu athlétique et en pleine confiance. Mais nous avons travaillé sur leurs points faibles et étudié comment les contrer. Chez nous, on ne vise que les trois points…" Ce qui se fera sans Pomponio, Zidda et Salme. Minsart, par contre, rejoint le groupe mais, après son exploit de la semaine passée, Allard devrait rester dans la cage.

C’est un derby entre Pont-à-Celles et Gosselies qui ouvrira le bal, ce soir à 19 h. Des retrouvailles entre anciens de D3 qui seront importantes pour la suite des opérations. Les autres régionaux héritent de gros morceaux. Tant Gilly que Courcelles et Gerpinnes devront se contenter d’un statut d’outsider.