Pour attaquer cette huitième journée de championnat, plusieurs rencontres vaudront sans aucun doute le détour dans les deux séries carolos de P3. En P3C, tout d’abord, les deux premiers du championnat s’affronteront samedi à 19 h. Jumet reçoit Gosselies, soit l’affiche entre les deux nouveaux arrivants dans cette P3C. Ayant récemment perdu ses deux premiers points de la saison avec un nul blanc concédé à Bracquegnies, la formation jumétoise entend reprendre sa marche en avant et faire un pas de plus vers le gain de cette première tranche. Mais attention au second classé au classement, qui dispose de solides atouts dont un certain Logan Dosogne, auteur de 10 buts depuis le début de la saison, mais incertain pour le choc à la suite d’une blessure musculaire et qui se testera avant le match.

Dans l’autre série, en P3D, les cinq premiers au classement ne se tiennent qu’à deux petits points. Dans ce contexte, Erpion et Carolo Football s’affronteront. Les deux équipes, qui occupent les deux dernières places du podium, n’ont plus connu la défaite depuis quatre semaines et entendent prolonger cette bonne série. En tête du championnat depuis le 17 septembre, Nalinnes veut se rapprocher un peu plus du gain de cette première tranche en disposant de Montignies. À seulement deux points de son futur adversaire, les Montagnards donneront tout pour faire trébucher l’équipe locale et relancer le suspense pour le leadership.

Plus bas dans le classement, un derby est également au programme. Séparés par 3 kilomètres, Bauletois et Fleurusiens doivent absolument engranger les trois points de la victoire pour s’éloigner un peu plus de la dangereuse zone rouge.