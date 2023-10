Montignies - Erpion, un match au sommet !

Montignies face est Erpion, c’est le choc de cette journée de deuxième provinciale. Les deux clubs jouent les premiers rôles. Le week-end dernier, les hommes de Fabrice Focant ont donné une leçon à Snef qui était à l’époque le leader de la série. "On tient désormais les commandes du championnat , lance l’entraîneur des Erpionnais. On va essayer d’y rester le plus longtemps possible. J’ai prévenu les gars. Cela fait partie de nos objectifs. La route est encore longue. À nous de tout donner."