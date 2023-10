Monceau jouera pour Angelo

MONCEAU: Incertains: Mucci (mollet) doit se tester, Magotteaux (inflammation au talon) devra, lui aussi, se tester. Pina (entorse) devrait pouvoir tenir sa place après avoir été ménagé cette semaine. Max Lefevere a été opéré des ligaments croisés du genou ce vendredi.

ONHAYE: blessé: Afflisio ; suspendu: Gilain ; incertains: Gillis et Fastrez (malades) ; retour: Puche.

Si les Walhérois cavalent de victoire en victoire, les Carolos sont venus s’immiscer parmi les Manage, Schaerbeek et autres ténors, dans le groupe des poursuivants. "Ce sera un déplacement compliqué, mais ils le seront tous. Vu le début de saison qu’on réalise, on sera attendus partout. Jusqu’ici, on est parvenus à gérer, avec maturité, confie Mathis Fastrez. Monceau sera en confiance, après son bon départ et son dernier succès à Ciney. Et on retrouvera, en face, Adel Bouterbiat. Un chouette gars, avec qui j’ai gardé de bons contacts. Il sera sûrement très motivé." Malade, tout comme Tristan Gillis, en début de semaine, le jeune Onhaytois espère être en état d’assurer une sixième titularisation ce dimanche, dans un secteur médian qui devra déjà pallier l’absence de "FG" Gilain. "J’ai pas mal de temps de jeu, en effet, et à un poste que je n’avais plus occupé depuis un petit temps. Car j’évoluais plutôt en défense centrale lors des matchs de Coupe et comme 6 la saison passée. Ici, je suis aligné plus haut, en 8, avec Tristan dans mon dos. Et il nous apporte énormément, par son calme et son jeu vers l’avant", précise le fils de Patrice, qui cède régulièrement sa place en cours de seconde mi-temps. "Pour diverses raisons. Contre Jodoigne, le match était très serré et on sait que Lambi, qui m’a remplacé, est très fort sur phase arrêtée. À St-Symphorien, j’avais des cloches au pied, à cause de nouvelles chaussures. Et contre Perwez, samedi passé, je n’étais pas trop bien dans mon match. On a beaucoup de qualités sur le banc et le coach les utilise au maximum."

De l’émotion

Les Moncellois sont bien conscients de la tâche qui les attend ce dimanche. Ils se préparent à affronter une équipe en pleine forme et qui impose un football athlétique à ses adversaires. "Onhaye n’a pas encaissé en six rencontres, ce qui est remarquable, pointe Michel Dufour, l’entraîneur carolo. Et chez nos futurs adversaires, le danger peut venir de partout. Surtout des phases arrêtées. J’ai eu l’occasion de les voir face à Braine. C’est une force tranquille. des gars comme Guerri, Gillis ou Lorenzon savent provoquer les défenseurs. Il y a du foot chez eux. Mais on peut les embêter."

Si le match vaudra le déplacement en termes sportifs, il recèlera aussi une dimension beaucoup plus émotionnelle. Un hommage sera rendu à Angelo D’Aulisa, le délégué de l’équipe qui est décédé dimanche dernier. "Il y aura différentes surprises pour mettre Angelo à l’honneur. Son fils sera notre délégué. Il a accepté de suivre la rencontre dans le vestiaire et sur le banc. Je pense que son père aurait apprécié. La femme d’Angelo sera aussi présente. On va jouer pour lui et pour Valery Andreev qui est décédé cet été." M.B. & V.M.