OLYMPIC: Hassaini rentre de suspension. Pour le reste, le noyau est au grand complet.

Ce déplacement à Winkel en Flandre Occidentale, chez la lanterne rouge de la série, pourrait s’apparenter dans les têtes à une victoire automatique. Du même coup, ce match recèle le piège par excellence, d’autant plus qu’un redoutable renard des surfaces, en la personne de Perbet côté flandrien, voudra briser le silence et faire trembler les filets adverses. Xavier Robert soulignait à juste titre que: "Les deux premiers ont gagné 0-1 à Winkel dans la plus grande souffrance. Donc loin de nous de gagner ce match avant de le jouer. Il faudra redoubler d’efforts et d’efficacité si on veut ramener quelque chose de ce déplacement à Winkel."

Sur un petit terrain offrant moins d’espaces, avec des difficultés rencontrées par le passé, il poursuivait: "Chaque match a une approche différente. Oui, l’animation défensive et l’animation offensive seront différentes. Le groupe cherche à progresser depuis le début de l’année malgré le coup d’arrêt à Namur, qui était tout sauf volontaire. Nous sommes donc tout simplement dans la continuité du travail réalisé au quotidien. Winkel n’est pas du tout à sa place actuellement, d’où le danger si on ne regarde que le classement. Winkel, c’est un groupe composé de joueurs qui sont ensemble depuis plusieurs années et dont les automatismes sont bien présents et huilés. Ils ont en plus récupéré le meilleur buteur de N1 de l’année dernière."

Pression positive

Une victoire qui ferait pourtant du bien au classement, avant le derby de Charleroi. "Si nous voulons jouer des matchs avec de la pression positive les prochaines semaines, alors il faudra décrocher une victoire dimanche."

Surtout dans l’optique de diminuer l’écart sur La Louvière qui devient petit à petit "intouchable" ? "Personne n’est intouchable dans ce championnat, tellement tout le monde peut battre tout le monde chaque week-end."

Il n’en reste pas moins que les Dogues devront signer une belle série dans les semaines à venir, s’ils souhaitent resserrer les liens avec la tête du classement.