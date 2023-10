Beau duel attendu entre Roux B et Gouy

La rencontre s’annonce disputée. "C’est une formation assez physique avec deux ou trois joueurs qui sont assez bons techniquement. Gouy me fait penser à des équipes comme Couillet ou Montigny que nous avons déjà joué cette saison. Nous n’allons pas nécessairement nous adapter. Nous avons un plan de jeu qui fonctionne bien et que les joueurs respectent."

Avant la petite trêve imposée, Roux B a été sèchement battu par Anderlues B. "Cette pause forcée nous a permis de remettre l’église au milieu du village. Il n’y avait pas d’envie et d’esprit de groupe. Ce n’était pas une bonne mentalité."

Pour la première fois qu’il entraîne une équipe senior, Donovan Carlier tire un premier bilan positif: "Personnellement, c’est évidemment très bien. J’aurais signé des deux mains au début de saison d’être dans le bon wagon. Néanmoins, c’est à la fin du bal que nous payons les artistes. Il faut continuer comme maintenant pour tirer des conclusions aussi bonnes à la fin du championnat."

4G: Un choc au sommet

Cette huitième journée propose une belle affiche entre Roselies B et Frasnes B. Les deux formations possèdent les deux meilleures défenses de ce début de compétition. Nicolas Massant, l’entraîneur de Frasnes B, sait déjà qu’il s’agit d’une rencontre importante: "C’est le match du moment. Au vu du classement, ce sera sûrement un duel fermé et très tactique. Roselies est très costaud dans les duels et c’est en plus une équipe efficace. C’est clairement le match à ne pas perdre."

Pourtant, Frasnes B se déplacera chez le second avec une sacrée épine dans le pied. "J’ai sept joueurs en moins pour diverses raisons. Certains sont en vacances ou retenus professionnellement. J’irai piocher chez les jeunes ou en P2. Je n’ai pas envie de dire que ce match arrive au mauvais moment mais les conditions ne sont pas optimales. Néanmoins, je sens que le groupe est prêt et s’est bien entraîné. Il est concerné et tout le monde va dans le même sens."

Le coach ne veut donc pas envisager la défaite. "J’ai la possibilité de modifier la tactique et je vais clairement là-bas pour empocher les trois points. Une défaite ne serait pas dramatique mais elle nous placerait déjà à quatre points de notre adversaire et nous avons que justement, des points, ils en perdent très peu. Si d’aventure dans la saison, nous devions nous retrouver à six points d’eux, ce serait déjà de trop."

Des formations comme Monceau B et MSM Collège B suivront certainement d’un œil très attentif le résultat de ce duel. B.R.