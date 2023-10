L’effectif de Tchalou a été remanié au niveau des étrangères mais les jeunes et les Belges restent les mêmes. Un bon équilibre entre du court terme et du continuum au niveau de la formation des jeunes semble se dessiner.

Le noyau se compose de douze joueuses. Au centre, Dholi Thokbuom arrive tout droit du Canada. Marie Abrassart fait son grand retour et Charline Humblet est restée. Au niveau des liberos, on salue l’arrivée de Daniela Digrinova (tchèque). La jeune Léa Delhelle a quant à elle resigné à Tchalou. Au poste quatre, Zuzana Sepelova (slovaque) compte bien être d’attaque en compagnie de l’expérimentée Juliette Thévenin et de la jeune mais très prometteuse Clara Naticchi. Sydney Grills (canadienne) et Corinne Léonard complètent le noyau en tant qu’opposites. Pour finir, les passeuses seront Lien Van Geertruyden et la nouvelle jeune femme de 15 ans Léa Josevski.

Pas d’objectif précis

Douze filles pour un seul et unique but, aller le plus loin possible. Ugo Blairon a analysé son nouvel effectif et les objectifs de la saison qui s’avère très intéressante: "Mon équipe devra faire ses preuves. Je ne dirais pas que nous avons effectué des erreurs de casting l’année passée. Cependant, nous avons recruté différemment. Les résultats escomptés sont eux aussi différents. Il va falloir prouver cette différence sur le terrain ! Cette formation-là me convient mieux, c’est clair. Il était temps qu’on pense à plus court terme si on veut des résultats rapidement… Sans oublier nos Belges et plus particulièrement nos jeunes en qui nous avons confiance. Nous sommes un club avec un gros cœur, nous nous attachons aux gens et nos joueuses s’attachent à nous. Toutefois, il nous faut des joueuses dans le style de Marijeta Runjic (NDLR: ex-joueuse très talentueuse croate du club)."

Ugo Blairon déclare qu’il n’a pas d’objectif précis: "Je veux qu’on regarde en haut évidemment. Le minimum sera d’être européen. Il y a diverses façons de l’être et nous utiliserons tous les moyens pour y arriver. Je ne vise pas une place. Il ne faut pas se poser de limites !"