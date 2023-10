Les dirigeants carolos, Jean-Pierre Murari en tête, ont retrouvé le sourire après une saison pleine qui a vu le Charleroi Volley renouer avec les play-off et arracher, sur le parquet, le droit de disputer la Coupe d’Europe. Ce qui n’était plus arrivé depuis un lustre. Un retour en forme qui doit être confirmé. "Le problème, c’est que nous avons pris de l’avance sur notre tableau de marche, sourit le président moncellois. Nous avions annoncé l’Europe dans les trois ans et nous y sommes déjà… Cela veut dire que l’attente n’en sera que plus élevée pour la saison qui commence. Nous voulons faire mieux."

Un Top 3 ? Mais les déçues seront nombreuses avec, pour ne citer que les principaux prétendants, Kieldrecht, Gand, Oudegem ou encore le nouveau riche de la Liga, Roulers. Le premier adversaire de Charleroi, justement. "Pour le Top 3, il va falloir cravacher, prévient le coach, Dimitri Piraux. Depuis plusieurs saisons, le niveau ne cesse d’augmenter et les prétendants sont de plus en plus nombreux."

Plus fort, plus complète, plus haute

"Mais nous voulons le podium, renchérit la capitaine, Lise De Valkeneer. Et même un peu plus… Quand on joue une coupe de Belgique, c’est pour aller loin. Sans oublier l’Europe où nous aimerions bien passer un tour. C’est ma quatrième saison à Ballens et je suis très contente de poursuivre l’aventure à Charleroi." Un bon signe, d’autant que De Valkeneer n’a pas été la seule à vouloir prolonger son bail. Jutta Van de Vijver, Oriane Moulin, Camille Hannaert: les visages connus seront légion. "Et nous avons su garder certaines étrangères, se félicite Jean-Pierre Murari. C’est la preuve que le club est sur le bon chemin."

Mais, à l’image de ce qu’il se passe dans les coulisses, Charleroi s’est, aussi, renforcé dans quasiment tous les secteurs du jeu. Avec des filles arrivant du Cap Vert, de Tchéquie, d’Espagne ou de moins loin puisque la libero de Tchalou, Océane Reul, débarque également à Monceau pour remplacer la jeune retraitée Diana Castaño. "Je suis très satisfait du groupe à ma disposition, résume Dimitri Piraux. L’équipe est, désormais, plus forte, plus complète et plus haute." Avec l’ex-Ostende qui les attend de pied ferme, les Dauphines seront rapidement fixées sur leur valeur…