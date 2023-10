La Villette et la Castellinoise ont des ambitions bien différentes cette saison en Superdivision. Les Carolos misent sur la formation avec leurs deux jeunes: Xavier Wats et Charles Janssens. La Palette Patria, elle, vise une place dans le trio de tête. Mais le derby de dimanche ne sera pourtant pas nécessairement aussi disproportionné que prévu. "Si on part du principe que Clément Chobeau peut gagner ses deux rencontres, il y a une possibilité pour nous de faire 3-3 ", prévient Christian Blondeau, responsable des interclubs à la Villette. Les Carolos seront privés de leurs deux diamants à polir. Le critérium national se joue dimanche à Louvin-la-Neuve. Wats et Janssens y seront. "C’est Oleg Danchenko et moi qui allons jouer, avance Christian Blondeau. Oleg a déjà joué quelques rencontres de haut niveau en Nationale 1 cette saison et j’ai pas mal joué samedi dernier. Alors, oui, la Castellinoise est favorite mais on ne se présentera pas en vaincus. Thibaut Darcis a déjà perdu contre quelques B0 la saison dernière et Gaëtan Swartenbrouckx est en manque de rythme."

Justement, le "Swart" a faim de ping en ce début de saison. Une blessure au genou l’a privé de son sport pendant 14 mois alors aujourd’hui, il veut rattraper le temps perdu. "Je dois tout de même me montrer prudent, tempère-t-il. Je dois trouver le bon équilibre entre l’entraînement physique pour me remuscler et l’entraînement à la table pour retrouver mon meilleur niveau." En bon préparateur physique, Gaëtan est bien conscient de ce qu’il doit réaliser.

Dans le Top 3

Il comprend aussi la volonté de ses équipiers de vouloir, eux aussi, jouer un maximum de rencontres. "C’est normal. Il y a trois autres très bons joueurs dans l’équipe. Je doit être patient mais on ne doit pas oublier que j’étais dans l’équipe qui a terminé deuxième il y a deux ans. Nous visons une place dans le trio de tête. Diest et Sokah sont, en principe, intouchables mais nous pouvons nous placer juste derrière eux au classement." Sokah a d’ailleurs démontré mercredi soir qu’il sera difficile à bousculer cette saison. Les Anversois se sont imposés 5-1 dans leur salle face à la Palette Patria. "Ils étaient déjà très forts la saison dernière et ils ont transféré Pär Gerell. C’est un ancien membre du Top 30 mondial et un des meilleurs serveurs du monde. On se prend un 5-1 mais on aurait pu faire mieux. Cela dit, c’est toujours compliqué dans cette salle pour nous. On verra si au second tour, nous pourrons les accrocher."

Les Villettois, eux, avant de se pencher sur le derby accueilleront ce vendredi (20 h) Don Bosco Tournai. Avec une victoire en ligne de mire. "On jouera bien avec Wats et Janssens, avoue Christian Blondeau. Xavier, l’an passé en Nationale 1, avait remporté ses quatre rencontres contre les Tournaisiens. Charles, lui, avait aussi brillé au deuxième tour contre eux. Donc, avec un carton plein de Chobeau, une victoire est attendue."