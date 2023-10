Contre Waregem (-12) puis à Ypres (-16), tout n’avait pas été négatif pour les jeunes du Spirou B. La constance avait fait défaut mais le groupe de Sébastien Maio n’a jamais accepté la défaite, d’où des écarts mesurés face à deux adversaires invaincus après deux journées. Si l’on s’en réfère aux premiers résultats, Charleroi tient mieux la route que les deux autres équipes n’ayant toujours pas remporté le moindre succès.

Ce dimanche à Jumet (17 heures), les Carolos accueillent le Falco Gand. Ce dernier a mordu la poussière de peu sur le terrain de De Pinte, l’autre team à 1 sur 2, et a proprement écrasé l’Antwerp B. A priori, un bon adversaire, contre lequel il faudra encore élever son niveau de jeu pour approcher d’une première délivrance. Encore une fois, plus que le résultat, le chemin emprunté sera de la plus grande importance. Réaliser un match plein, alimenter le suspense le plus longtemps possible permettrait de se rapprocher du niveau requis que pour rivaliser en D2.