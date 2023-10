(25-22, 25-21, 15-25, 25-11)

L’équipe B de Charleroi a remporté la troisième rencontre de championnat contre Berg-op Wijmaal. La coach, Diana Castano, qui a fait les beaux jours des Dauphines en Ligue Dames et de l’équipe internationale espagnole, s’est reconvertie en coach. Auteure d’un 6 sur 9 avec ses filles, l’Espagnole prend ses fonctions avec une belle aisance. Naturellement souriante et encline à la communication, Diana a toutes les qualités requises pour être une grande coach.

D’ailleurs, la libero de l’équipe, Marie Mustin, ne tarit pas d’éloge à propos de son entraîneur: "C’est vraiment un plaisir de l’avoir comme coach car elle est super-impliquée et elle vit l’aventure à fond avec nous. Elle nous pousse à nous surpasser et tire le meilleur de chacune d’entre nous. Son expérience nous fait grandir et même les plus vieilles apprennent encore. De plus, en tant qu’ancienne libero, c’est - personnellement - une chance de plus de pourvoir progresser !"

Du côté de l’analyse du match, Diana est fière du résultat. Ses filles ont connu un petit couac dans le troisième set mais les trois points sont pris… Pourtant, ce n’était pas gagné d’avance explique-t-elle: "Quand j’ai vu les Flamandes arriver, je me suis dit que ce n’était pas gagner (rires)! Elles n’ont pas vingt ans… Ce qui signifie qu’elles ont de l’expérience. Je voyais déjà des services bien placés, des tips et beaucoup de technique et de maîtrise. Pendant le match, j’ai pu souffler un peu car mes filles étaient bien mises en défense et elles ont bien servi. Pendant le troisième set, on n’a vraiment pas bien joué et notre adversaire en a profité pour prendre le large. Dans la dernière manche, les visiteuses étaient un peu fatiguées car elles avaient aussi joué le match réserve. Nous en avions un peu plus sous le pied et cela nous a permis de nous imposer 25-11"

"Match par match"

Après une belle carrière en tant que joueuse, l’Espagnole n’avait pas envie de quitter Charleroi: "J’avais toujours envie de porter les couleurs carolos. C’est tout naturellement que j’ai décidé d’accepter de coacher la N3 des Dauphines. J’essaie de m’adapter et on va voir ce que cela donnera. Pour l’instant, je me sens bien et les filles me le rendent à 100%. Je n’ai pas d’objectif à long terme. J’essaie d’inculquer à mes filles la mentalité du match par match. On corrige ce qui ne va pas et on avance. J’essaie de transmettre mon expérience. J’ai une belle équipe mais j’ai quelques blessées. Si d’anciennes N2 veulent reprendre avec moi pour une belle aventure en N3, je lance un appel, vous êtes les bienvenues ! (rires)"