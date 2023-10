La trêve internationale arrive au bon moment

Trop de buts encaissés

Encore vendredi dernier, face aux Anversois, le FMC Charleroi s’est montré plus dangereux à cinq plutôt qu’à quatre joueurs. "On voit depuis le début de la saison que tous les matches sont difficiles au sein de l’élite. Il ne faut pas oublier non plus que nous avons aussi beaucoup de joueurs étrangers qui doivent s’adapter au championnat belge et cela demande forcément la création d’automatismes sur le terrain. On voit que ça commence tout doucement à rentrer, mais il reste du travail. Nous avons deux semaines pour travailler cela pour gagner et recoller au Top 4", pointe Rosario Persichetti, le coach local.

Si les automatismes posent problème, la défense interpelle également. En encaissant trop de buts, Charleroi se met en difficulté à chaque rencontre et doit absolument marquer beaucoup de buts pour l’emporter. Les chiffres ne mentent pas: l’équipe carolo est la 4e pire défense du royaume. "Notre début de match a été compliqué puisqu’on a encaissé trop rapidement. Ensuite, face à une équipe comme Anvers, les erreurs individuelles comme ce fut le cas sur le deuxième but, quand on ne suit pas son homme, se paient cash", souligne Dylan Amelot, défenseur carolo.

La trêve internationale, avec les matches de qualification des Mini-Diables pour la Coupe du monde 2024, arrive à point nommé pour corriger ces défauts.