Un millier de runners attendus au Cazier

Une course pour enfants est proposée à 10h au sein du site avec un parcours 100% sécurisé de deux boucles de 400 m. "Pour la somme modique de 2 €, intégralement reversés à l’association Alternative 21, les enfants se verront remettre un dossard, une collation, une boisson ainsi que la traditionnelle médaille. La course se fait sans classement ni autre podium car elle est ouverte à tous les enfants à partir de 6 ans non accompagnés, voire aux plus jeunes accompagnés d’un adulte. La volonté de combiner sport, famille et caractère social reste une priorité pour Charleroi Running qui, depuis sa création en 2017, a reversé plusieurs milliers d’euros à diverses associations et continuera de le faire à l’avenir en développant au maximum cet aspect."

L’année dernière, ils étaient près de 1000 sur la ligne de départ. Le jogging est repris dans le challenge Vals & Châteaux, comme l’étaient les Dix Miles de Charleroi et l’Indus’Trail et comme le sera également la Course du Château de Monceau (11 novembre).

Tenant du titre et dans une forme éblouissante ces dernières semaines (victoire à Mellet et à l’Ekiden de Charleroi), Thomas Monfils, s’il est présent, sera le grand favori sur la longue distance. Il tentera de décrocher une troisième victoire.

Les inscriptions se font en ligne sur le site de Charleroi Running, chez TRAKKS Gosselies ou encore sur place, le jour même. Dès que les dossards seront disponibles, les runners recevront leur QR code par mail et ils pourront aller les retirer à l’accueil de Rive Gauche, chez TRAKKS ou encore sur place. Douches, vestiaires et consigne seront à disposition à la salle des Forges.

Infos: www.charleroirunning.be