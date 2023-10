Thuin a une équipe pour être champion

Les compétitions interclubs mixtes de badminton ont été une nouvelle fois revus par la Ligue francophone. Le Top 16, qui était alors divisé en deux poules, a désormais laissé sa place à deux ligues (1 et 2). Le Mont-sur-Marchienne BC et le Charleroi BC, ex-membres du Top 16, ont été intégrés dans la division juste en dessous regroupant les clubs namurois et hennuyers. On y retrouve aussi les Fous du Volant Thudinien. "Notre équipe est le fruit d’un regroupement de joueurs, évoque Fabian Briffeuil. Nous aurions voulu intégrer la Ligue 2 mais notre indice d’équipe était trop faible et nous avons donc été reversés dans la division 1."