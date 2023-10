Succès mitigé pour l’Ekiden

Quel impact allait avoir le changement de date et de lieu sur la participation ? Pour la première fois l’Ekiden avait lieu en début d’automne et non plus au printemps. Et, après le château de Trazegnies, le Centre de Délassement de Loverval et le site de la Haute École Condorcet à Marcinelle, c’était au tour du Dôme de Charleroi d’accueillir l’événement. Sur un tout nouveau circuit donc. Avec 34 équipes seulement au départ, on peut écrire que ces changements n’ont pas été bénéfiques. C’est une quarantaine en moins que l’an dernier. "C’était un pari de l’organiser en ce premier jour d’octobre et on peut affirmer qu’il n’est pas totalement gagnant, évoque l’organisateur Maxime Mageren, responsable événements du temple du sport carolo. Le site semble toutefois convenir, notamment de par le fait que la boucle est beaucoup plus courte que ce qu’elle était auparavant, ce qui permet aux gens de voir passer les coureurs plus souvent. Je pense que les personnes présentes sont contentes, ce qui est le plus important."