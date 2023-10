Les jeunes de la Villette Charleroi ont rassuré

La Villette Charleroi a perdu pour son entrée en championnat de Superdivision vendredi. Ce n’était pas une énorme surprise mais cela n’empêche pas de tirer les leçons de ce premier match. "Je n’aurai pas pu imaginer le scénario de cette rencontre, avoue Christian Blondeau, le responsable des interclubs villettois. Clément Chobeau a fait un bon match initial face à Alessi Massart mais il manque de chance dans les moments importants, ce qui n’enlève rien à la belle prestation d’Alessi. Cela a été difficile à digérer mentalement pour Clément. Xavier Wats arrive tendu face à Benjamin Fruchart et se prend un 3-0 sans appel. Et là, Charles Janssens réalise un petit exploit. Il est mené 0-2 par le Croate de Virton quand je lui remonte les bretelles. Et là, son adversaire perd le fil de la rencontre et panique face à la pression que met Charles. On remporte ce premier match. Face à Fruchart, Chobeau mène 2-0 et 6-3. Le match semble plié mais il tourne sur deux ou trois points. Là encore, Clément manque de réussite dans les moments clés. Janssens a abordé son match face à Massart avec trop de respect pour son grand frère du centre d’entraînement de la fédération à Blégny. Dans le dernier match, On a alors bien drillé Wats pour le dernier match et, à nouveau Vukic perd le contrôle quand Xavier passe devant."