Angelo ne verra pas fin d’une saison noire à Monceau

À Monceau, la joie de la victoire de samedi a été éteinte dimanche matin avec l’annonce du décès d’Angelo D’Aulisa, victime d’une crise cardiaque alors qu’il était hospitalisé depuis un mois. "Cela faisait plus de 50 ans qu’il était au club, rappelle Michel Dufour, l’entraîneur moncellois, qui était très proche du délégué de son équipe. Je perds un deuxième ami cette saison après le décès de Valery Andreev. C’est une année noire pour nous. J’avais eu Angelo au téléphone samedi. Je lui avais dit que l’on gagnerait à Ciney pour lui et que nous ferions tout être dans le Top 5 quand il serait de retour. On savait qu’il était faible et qu’il allait devoir se faire opérer du cœur mais nous gardions espoir de le revoir dans le vestiaire rapidement."