Arbitre: M. Soors

Cartes Jaunes: Osei-Berkoe, Bennour, Gaye, Sow.

Buts: Vandersmissen (0-1, 31e), Walbrecq (1-1, 71e ; 2-1, 90e+2).

OLYMPIC: Moriconi, Penin, Ndedi, Mendy, Ghesquiere, Paulet, Sow (46e Kamara), Medfai (46e Dadoune), Gaye (57e Pompé), Bennour (46e Walbrecq), Kamardin.

DESSEL: Geladé, Reynders, Kasmi, Vandersmissen, Osei-Berkoe (61e Coeckelbergs J.), Versmissen, Milts (76e Konneh), Sols, Smolders, Goor (76e Coeckelbergs M.), Kalala.

Avant la rencontre, les deux formations comptabilisaient quatre unités depuis l’entame du championnat. Le classement des Dogues ne reflète certainement pas la qualité qu’il y a dans ce groupe. En première mi-temps, l’Olympic produit d’ailleurs un bon football face aux Anversois mais leur domination ne se concrétise que trop rarement en opportunités de buts. Celles-ci sont d’ailleurs peu dangereuses et Geladé, le portier de Dessel, ne doit que s’employer que sur une frappe lointaine de Medfai. Les autres tentatives finissent hors-cadre.

Contrairement aux Dogues, Dessel n’est dangereux qu’une seule fois dans cette première période mais fait directement mouche. En face-à-face avec Moriconi, confirmé dans les buts après Knokke, Vandersmissen trompe le portier et met Dessel aux commandes après la demi-heure.

Changement tactique

Au retour des vestiaires, Xavier Robert change son animation tactique et remplace trois joueurs. Cela se ressent. directement sur le terrain, les offensives carolos sont plus percutantes et le danger plus présent. Les Dogues se montrent patients et Walbrecq est à la conclusion d’un bon mouvement pour remettre les deux équipes à égalité. Dessel ne s’en laisse pas compter et les deux formations cherchent à arracher la victoire.

Le temps s’égrène et Walbrecq, encore lui, sort de sa boîte pour offrir le but de la victoire dans les arrêts de jeu de la rencontre. Le format de poche décoche une superbe frappe enroulée qui termine sa course dans la lucarne opposée de Geladé. Le succès des Dogues s’est fait aux forceps. "Je pense que c’est amplement mérité, estime Xavier Robert. J’ai changé de système tactique à la pause et le travail a payé. Nous avons eu de nombreuses occasions et il a fallu les avoir à l’usure. Ce succès fait du bien car il nous permet d’engranger des points et de confirmer les belles prestations à domicile que nous avons faites après Deinze et Tienen."